Storia misura del mondo | solo guardando al profondo degli eventi si può presagire il senso del futuro

di Michele Canalini“A cosa serve la?”, si chiede Stefano Folli recensendo, sul supplemento Robinson di Repubblica del 17 novembre, il libro di Aldo G. Ricci Elogio della, pubblicato da Oaks Editrice. La risposta la si può ricavaredal contesto: di fronte al “disordine e all’inquietudine che attraversano ile lo rendono un postopericoloso”,la dimensione profondaavvenimenti è, secondo Folli, il modo per “guardare verso ile presagirne il”.Già lo storico francese Fernand Braudel aveva scritto un libro intitolatodel: era il frutto di alcune lezioni tenute in un campo di concentramento e raccolte durante la sua prigionia in Germania nel 1944. Pur in un contesto tragico, lo storico transalpino era riuscito a presentare un’impostazione nuova della narrazione, destinata a uomini comuni ma capace di analizzare i cambiamenti con uno sguardo allargato e moderno al tempo stesso.