Ilfattoquotidiano.it - Sanremo 2025, ecco chi sono i 30 cantanti in gara annunciati da Carlo Conti: l’incredibile sorpresa del ritorno di Giorgia (ma non solo)

Potrebbero essere serate molto lunghe quelle che si aspettano durante la settimana sanremese. Perché il direttore artistico, vista la qualità e la quantità dei brani pervenuti, con una modifica al Regolamento in accordo con Rai, ha deciso di incrementare il numero di Big per l’edizioneche passeranno da 24 a 30. E proprioche, al Tg1, ha annunciato la lista dei 30 Big in.I 30 Big in– Achille Lauro? Gaia? ComaCose? Francesco Gabbani? Willie Peyote? Noemi? Rkomi? Modà? Rose Villain? Brunori Sas? Irama? Clara? Massimo Ranieri? Emis Killa? Sarah Toscano? Fedez? Simone Cristicchi? Joan Thiele? The Kolors? Bresh? Marcella Bella? Tony Effe? Elodie? Olly? Francesca Michielin? Lucio Corsi? Shablo feat. Guè, Joshua, Tormento? Serena Brancale? Rocco Hunt?Nel corso della serata del 18 dicembre di “Sarà”, in onda su Rai 1 in diretta dal Casinò disvelerà i titoli dei brani dei 30 Big inal prossimo Festival.