Formiche.net - Perché Trump ha scelto Kushner padre come ambasciatore a Parigi

“La politica è anche un affare (di famiglia)”. Con questa sintesi il Figaro introduce la nomina di Charles, ildi Jared, il genero-in-chief di Donald. Non un diplomatico navigato, ma un imprenditore immobiliare con un passato tutt’altro che immacolato, che comprende un anno in prigione per frode fiscale e una grazia presidenziale firmata, guarda caso, proprio da.Una scelta controversa? Certamente. Ma,ci ha insegnato il primo mandato del tycoon, il controverso è il nuovo normale. “Si tratta, storicamente, della prima missione diplomatica americana all’estero: Benjamin Franklin fu il primoamericano in Francia. Quasi 250 anni dopo, il prestigioso incarico diin Francia è stato affidato, sabato 30 novembre, a Charles”, ricorda con un certo tono il Monde, quasi a sottolineare lo strappo tra il passato glorioso e l’inevitabile pragmatismo di oggi.