Oasport.it - Pallamano: la Serie A Gold chiude il girone d’andata e definisce gli accoppiamenti per la Coppa Italia

Ildella2024-2025 diè ufficialmente andato in archivio. Un turno, il 13esimo, che ha ulteriormente ridefinito la classifica e contemporaneamente reso noti gliper le Finals della2025, in programma dal 27 febbraio al 2 marzo dell’anno prossimo.Conversano batte Bressanone 36-32 prendendosi il primo posto e la prima testa diper la manifestazione in programma fra qualche mese, mentre il Cassano Magnano espugnando il campo del Teamnetwork Albatro (26-30), appaia i pugliesi in vetta alla classifica. Bene anche Sassari che regola 39-29 il Camerano, a differenza degli Alperia Black Devils fermati sul 29-29 dallo Sparer Eppan. Fasano vincente in trasferta e di misura, per 31-32 nella tana di un Macagi Cingoli combattivo.Blitz conclusivi per 24-26 e 28-30 del Bolzano contro il Secchia Rubiera e del Chiaravalle sul Pressano.