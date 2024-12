Sport.quotidiano.net - Ndoye è alla prima doppietta: "Sono contento, ho lavorato molto per fare gol». Orsolini: "Vogliamo toglierci tante soddisfazioni». Dan e Ricky in coro: "Ora continuiamo così»

Si sblocca Dan, si conferma: e il Bologna riparte, archiviando i ko con Lazio e Lille e confermando la propria capacità di reazione. Non hanno mai perso i rossoblù dopo la Champions: con il Venezia arriva la quarta vittoria (a cui si aggiunge un pari), dopo un’uscita europea.di: non aveva mai segnato fin qui in stagione e mai in assoluto in campionato, ne mette due in una volta sola, approfittando dell’ingenuità di Haps e della generosità di Castro in occasione del rigore, e dell’assist di: "Segnare era la cosa che mi mancava di più. Hotanto pergol,di averne segnati due perché ho aiutato la squadra, voglio continuare". Si conferma imbattuto con le medio-piccole, la squadra di Italiano. Aspettando nuovi esami di maturità, resta in corsa per il settimo posto.