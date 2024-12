Ilgiorno.it - Nadia Moretti e il raro tumore al timo, morta la 34enne di Sale Marsino. “È il terzo caso al mondo”

Brescia, 1 dicembre 2024 – Non ce l’ha fatta, la parrucchieradiMarasino, piccolo comune in provincia di Brescia, che combatteva da tempo contro una rara malattia. La giovane è deceduta durante un delicatissimo intervento, in una clinica di Zurigo, che avrebbe dovuto asportarle il rarissimoche l'aveva colpita al, una ghiandola del torace. I funerali si celebreranno nel pomeriggio di oggi, 1 dicembre, nella chiesa parrocchiale diMarasino. La malattia Come racconta il Corriere della Sera,aveva iniziato a stare male la scorsa estate. Il 16 agosto è stata ricoverata per la prima volta alla Poliambulanza di Brescia, ma la diagnosi corretta sarebbe arrivata solo a ottobre. Come affermato dai medici nella cartella clinica, quello che ha colpito la giovane è ilaldi carcinoma sarcomatoide del