Maratona di Valencia, Chiappinelli fa la storia e centra il record italiano

Cade ancora ildiin questa stagione. Il protagonista stavolta è Yohanescon il fantastico crono di 2h05:24 a, togliendo 42 secondi al tempo di 2h06:06 ottenuto a febbraio da Yeman Crippa a Siviglia, sempre in Spagna (leggi qui). Una corsa in rimonta per il portacolori dei Carabinieri, medaglia d’oro a squadre nella mezzaagli Europei di Roma 2024, autore di uno splendido finale con cui riscrive il primato e demolisce il personale di 2h09:46 realizzato l’anno scorso.All’arrivo è tredicesimo nella gara vinta dal debuttante keniano Sabastian Sawe (2h02:05), campione mondiale della mezza. Nel tratto conclusivo, quando mancano un paio di chilometri al traguardo, il 27enne toscano riesce a superare Iliass Aouani (Fiamme Azzurre), a lungo in lotta per il, che chiude quindicesimo in 2h06:06 e pareggia la seconda prestazione italiana di ogni epoca.