Lupi | centrodestra unitooltre polemiche

15.51 "Non c'interessa essere un cespuglio, noi siamo un seme". Così il presidente di Noi Moderati,chiudendo l'assemblea rivendica la scelta fatta nel 2022 di far nascere "quella quarta lista" Noi Moderati, appunto. Con gli interventi di tutti i leader "abbiamo dimostrato, rispetto a tutte le, che la coalizione è unita, coesa", sottolinea. "Ilè unito perché ha una visione comune". Serve "un nuovo inizio, per dare voce a quei 9 milioni di moderati che non vanno più a votare".