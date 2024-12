Oasport.it - LIVE Conegliano-Novara 3-0, A1 volley femminile in DIRETTA: vittoria schiacciante delle Pantere

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI BERGAMO-MILANO DIDALLE 17.0025-23 Tocco straordinario di Wolosz: disorientata tutta la difesa novarese, la Imoco vince la partita!3-0!24-23 Annullata la prima chance dall’attacco vincente di Ishikawa da zona 4.24-22 Sbaglia la battuta Bartolucci, due match point.23-22 Attacco vincente di Bosio.23-21 Diagonale vincente di Lanier, break pesantissimo di.22-21 Mani out di Lanier da posto-4.21-21 A segno Bonifacio con un attacco centrale.21-20 Non passa la battuta di Bosio.20-20 Mani out di Alsmeier, di nuovo parità tra le due squadre.20-19 Si ferma sul nastro la battuta di Wolosz.20-18 Mani out di Gabi da zona-4.19-18 MURO CHIRICHELLAAAA!18-18 Lunga la battuta di Squarcini.