Il Follonica cala il tris. Battuto 3-1 il Montebello

Tre punti dovevano arrivare e tre punti alla fine sono arrivati. L’Innocentisupera (3-1 il finale) ile torna a respirare aria di altissima classifica. La squadra di Silva (senza Marco Pagnini influenzato) ha sofferto non poco, comunque, la difesa aggressiva di unche non si è mai arreso fino alla fine e la partita è sempre stata nel segno dell’equilibrio. E c’è voluto un grande Barozzi per salvare, anche alla fine, il risultato. I biancazzurri hanno comunque messo in pista aggressività fin dall’inizio e i tre punti sono comunque meritati. I ragazzi del Golfo sono passati in vantaggio grazie a Davide Banini che raccoglie un assist al bacio di Thiel, cresciuto molto in queste ultime settimane. La rete stappa la partita e il, in contropiede con Checchetto, pareggia con una bella rete in volata di fronte a Barozzi.