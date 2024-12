Spettacolo.periodicodaily.com - Elodie al Festival di Sanremo 2025

Leggi su Spettacolo.periodicodaily.com

Tra gli artisti in gara alla 75ª edizione deldi, che andrà in onda su Rai1 dall’11 al 15 febbraio, troviamo.Un Ritorno Trionfante sul Palco diperDomenica 1° dicembre 2024,è stata annunciata tra i protagonisti della 75ª edizione deldi, che si terrà dall’11 al 15 febbraiosu Rai1. Dopo aver incantato il pubblico con la sua presenza innel 2017 con il brano “Tutta colpa mia”, nel 2020 con “Andromeda”, e nel 2023 con “Due”,torna alcon un nuovo capitolo musicale. In questa nuova edizione, la cantautrice presenterà un singolo che anticipa l’uscita del suo attesissimo album in primavera. Un sound rinnovato, che promette di sorprendere e emozionare i suoi fan. E che si affiancherà ai successi dei singoli precedenti come “Black Nirvana” e “Feeling”.