Edoardo Bove, chi è il centrocampista prodigio

AGI - Fiato sospeso perBove che durante Fiorentina - Inter si è accasciato a terra, e prontamente trasportato all'ospedale Careggi di Firenze. Bove, romano, classe 2002. Gioca principalmente comeè cresciuto nel settore giovanile della Roma, club con cui ha iniziato a fare il suo debutto in prima squadra. Il giocatore anche fatto parte delle nazionali giovanili italiane, in particolare con la Under-21, con la quale ha avuto occasioni di mettersi in mostra a livello internazionale. Il 30 agosto 2024 viene ceduto alla Fiorentina con la formula del prestito con obbligo di riscatto a determinate condizioni.