Panorama.it - Bove, malore e paura: rinviata Fiorentina-Inter

Leggi su Panorama.it

Momenti di terrore al Franchi di Firenze. Edoardo, centrocampista della, colpito da un improvvisosi è accasciato a terra ed è stato trasportato d'urgenza all'ospedale Careggi dopo essere stato soccorso in campo. Gara sospesa immediatamente dal direttore di gara Doveri, giocatori in lacrime e pubblico che ha seguito in silenzio le fasi concitate in cuiè stato stabilizzato e poi portato sull'ambulanza che è partita, scortata dalle forze dell'ordine, verso l'ospedale.Ci sono voluti diversi minuti perché arrivassero da lì notizie confortanti. Il giocatore ha ripreso conoscenza, respira autonomamente e il peggio sembra alle spalle anche se laè tanta. Al Careggi lo hanno raggiunto i dirigenti del club viola mentre la Lega Serie A ha disposto la sospensione definitiva del match che dovrà essere giocato, nella parte mancante, nelle prossime settimane.