Liberoquotidiano.it - Anna Kalinskaya rompe il silenzio: il post e le lacrime della russa | Guarda

Leggi su Liberoquotidiano.it

L'ora dell'addio, del ritiro: lascia un'icona del tennis femminile, Elena Vesnina appende infatti la racchetta al chiodo. Lo ha fatto sapere con unpubblicato sul suo account Instagram, in cui comunicava, appunto, il suo ritiro ufficiale dal tennis. Una carriera, quella dell'atletanata a Leopoli, ricca di soddisfazioni, tra cui l'oro alle Olimpiadi di Rio nel 2014, diversi trofei importanti soprattutto in doppio e tre titoli Slam. Dopo una recente maternità, la Vesnina non era riuscita più a tornare ad altissimi livelli: ci ha provato anche alle ultime Olimpiadi, quelle di Parigi, senza però ottenere risultati. Dunque, l'addio, proprio come in temi recenti il tennis femminile ha perso Naomi Osaka e Caroline Wozniacki. Neldi congedo, la Vesnina - classe 1986 - ha voluto ringraziare tutti quelli che hanno avuto un ruolo nella sua carriera, dalla famiglia al marito e fino agli amici che, spiega, le sono sempre stati vicini.