Zonawrestling.net - AEW: Completato il primo turno del Continental Classic, arriva il primo pareggio e un infortunio

Leggi su Zonawrestling.net

Mercoledì a Dynamite ha preso il via il, seconda edizione del torneo introdotto l’anno scorso che vede in gara 12 atleti divisi in due gironi Gold e Blue. Dopo le vittorie di Castagnoli su Ricochet, Brody King su Darby Allin e Shelton Benjamin su Mark Briscoe, questa notte a Collision (puntata registrata mercoledì) si sono affrontati Will Ospreay contro Juice Robinson per il girone Gold; Kazuchika Okada, campione in carica, contro Daniel Garcia e Kyle Fletcher se l’è vista contro The Beast Mortos per il girone Blue.Juice Robinson out?L’incontro che ha aperto la puntata di Collision è stato quello tra Ospreay e Robinson. Match molto duro con Robinson che ha provato a lavorare sul collo malmesso dell’Aerial Assassin, ma Ospreay ha saputo incassare per poi chiudere l’incontro con la Hidden Blade conquistando così i suoi primi tre punti del torneo affiancando in classifica Castagnoli e Brody King.