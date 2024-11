Oasport.it - Speed skating, Davide Ghiotto secondo sui 5000 a Pechino. Lollobrigida sesta sui 3000 in Coppa del Mondo

, in Cina, prosegue la seconda tappa delladel2024-2025 dicon un altro podio dell’Italia:chiude alla piazza d’onore neimetri maschili dopo la vittoria di Nagano. Tra le donne si segnala il sesto posto di Francescasuimetri.Neimetri maschili si impone il norvegese Sander Eitrem, al successo in 6:09.48, il quale batte nel confronto diretto l’azzurro, alla piazza d’onore in 6:10.04, a 0.56, mentre completa il podio il neerlandese Beau Snellink, sul gradino più basso del podio in 6:11.68, a 2.20. Decimo posto per Michele Malfatti in 6:18.71, a 9.23. In Division B, inoltre, Andrea Giovannini è terzo in 6.18.41, mentre Riccardo Lorello chiude sesto in 6.19.21, infine Daniele Di Stefano è 16° in 6.