Si è riconciliato con il padre dopo trent'anni. Jacobs, l'abbraccio atteso 30 anni

Le storie di Marcelle Gianmarco Tamberi sono destinate a incrociarsi. L’1 agosto 2021, ai Giochi Olimpici di Tokyo, si cingono in un abbraccio indimenticabile: hanno vinto l’oro olimpico a distanza di pochi minuti l’uno dall’altro, il primo nei 100 metri e il secondo nel salto in alto. Tre, alle Olimpiadi di Parigi, tutti e due non riescono riconfermare (per motivazioni e situazioni diverse) il podio. Inoltre, anologia curiosa, entrambi hanno problemi con i propri padri. Da ieri, però, nel caso dello sprinter sarà il caso di usare l’imperfetto. Ora, finalmente, il rapporto si è evoluto e lo scorie possono essere messe alle spalle. Se Tamberi, come confessato in settimana alla trasmissione "Belve", non ha più un dialogo con l’ex papà-allenatore, il velocista l’ha ripreso nelle ultime ore, Non è un "miracolo di Natale", ma del Ringraziamento.