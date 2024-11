Ilfattoquotidiano.it - Salerno, a causa del forte vento cade un albero di grosse dimensioni al campus universitario: 5 studenti feriti, uno è in terapia intensiva

Undi grandisi è spezzato adelndo al suolo e ferendo cinque persone. È successo all’Università degli studi di, a Fisciano. Cinquesono rimasti, uno dei quali in condizioni gravi adi fratture a bacino e cranio.Immediatamente si sono recate sul posto due squadre dei Vigili del Fuoco della centrale e del distaccamento di Mercato San Severino oltre ad un’autogru. I caschi rossi hanno dovuto tagliare alcuni rami per consentire al personale del 118 di prestare le cure del caso. L’area è stata posta sotto sequestro.Uno deiè ricoverato in. Si tratta di un 25enne, mentre gli altri, giunti anche loro in codice rosso all’ospedale di, hanno 18 e 20 anni. La Polizia sta sequestrando l’area dove è crollato l’, sradicato dalnei pressi dell’edificio della facoltà di Ingegneria.