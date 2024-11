Unlimitednews.it - Roccella “Da Governo risorse consistenti per famiglie e natalità”

PALERMO (ITALPRESS) – “Ilha sempre messo al centro lafamiglia, lae le pari opportunità: abbiamo messo incampofin dalla prima finanziaria, parliamo di5 miliardi di euro circa in provvedimenti importanti”. Losottolinea la ministra per la Famiglia Eugeniaa marginedell’evento Famiglia è Patria, a Palermo. “Abbiamo cominciatoaumentando i congedi parentali e li stiamo tuttora aumentando,così come fatto con l’assegno unico – aggiunge-.Quest’anno nella finanziaria abbiamo deciso di metteresuun bonus di mille euro a favore dei nuovi nati, mentresull’assegno unico ci sono stati problemi perché è sotto proceduradi infrazione in Europa: abbiamo aumentato soprattutto l’accessodelle donne al mondo del lavoro, attraverso provvedimenti come adesempio quello della decontribuzione a partire dal secondo figlio.