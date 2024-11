Sport.quotidiano.net - Ravenna, rosa al completo. Il Fiorenzuola è pieno di ex

La seconda miglior difesa contro il peggior attacco. Al netto delle insidie che ogni match porta con sé, non c’è bisogno di scrutare troppo le posizioni in classifica o lo stato di forma delle due squadre per capire chi parte favorito. Il(3° a quota 26, 8 reti incassate e porta blindata da 491’) rende visita domani ad un(quartultimo a quota 12; 6 reti segnate) che non se la passa troppo bene, invischiato com’è nella zona playout, con un solo punto di vantaggio sulla zona retrocessione. Mister Marchionni ha ladisponibile, compresi Di Martino e Nappello, che hanno smaltito i rispettivi guai fisici (Amoabeng affaticato ha lavorato a parte). Rispetto al pareggio interno di domenica scorsa al Benelli contro la capolista Tau Altopascio, non dovrebbero esserci novità di formazione, se non il ritorno di Manuzzi nell’undici titolare, al posto di Di Renzo, che comunque resta in ballottaggio.