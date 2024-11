Metropolitanmagazine.it - Pink Floyd, 45 anni fa veniva pubblicato The Wall

Nello spazio di Metropolitan Today un evento eccezionale: Il 30 novembre 1979 usciva in doppio disco l’opera rock dei“The” diventato oggi un album di culto., la storia di The, fonte amazon.itRoger Waters ebbe l’idea per un’opera cult destinata a fare la storia della musica rock come “The” da un episodio realmente accaduto. Il 6 luglio 1977, durante l’ultimo concerto deiper “In The Flesh Tour” a Montréal, la band ebbe problemi dei problemi con un gruppo di fan che gli urlavano contro per questo Waters, il più risentito, sputò addosso ad una persona del pubblico. Questo episodio lo colpì psicologicamente tanto che parlò con uno psichiatra del suo odiare le esibizioni negli stadi e della barriera che percepiva tra il pubblico e la band.