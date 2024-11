Sport.quotidiano.net - Nba, Okc sconfigge i Lakers. Boston espugna Chicago

Milano, 30 novembre 2024 - Penultimo turno di Nba Cup nella notte. Se Atlanta, Golden State e Houston sono già qualificate ai quarti, le altre che accederanno alla fase ad eliminazione diretta sono ancora da decidere. I campioni in carica della competizione, i, rischiano di essere esclusi. I gialloviola perdono in casa per 101-93 di fronte ad Oklahoma City, trascinata al successo dal solito Gilgeous-Alexander, autore di 36 punti (compresi i liberi della staffa), con anche 9 assist. Bene anche Jalen Williams (19 punti e una palla recuperata decisiva nel finale) e Hartenstein (18 rimbalzi), mentre dall'altra parte il rookie Knecht chiude con 20 punti. Delude la coppia Davis-LeBron James (solo 27 punti in due). Sorride Fontecchio, beneColpo esterno anche per Detroit sul parquet di Indiana.