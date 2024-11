Iltempo.it - Molotov contro la casa dell'esponente FdI, l'osservatorio Anni di piombo: "Timore di un'escalation"

"Speriamo che non sia l'inizio di una. L'di' esprime totale solidarietà all'eurodeputato Francesco Ventola e alla sua famiglia. Auspica che parole di solidarietà arrivino da tutte le forze politiche e sindacali. Quello che è accaduto stanotte all'eurodeputato Francesco Ventola (nella foto, ndr) è un atto gravissimo". Lo dice all'Adnkronos Potito Perruggini Ciotta, coordinatorenazionale 'di' per la Verità storica. "Una bombail portonea sua abitazione mentre era incon tutta la sua famiglia durante la notte non può che farci tornare alla mente quello che è successo alla famiglia Mattei a Roma Primavalle la notte tra il 15 e 16 aprile del 1973. Oltre i dmateriali e il terrore'onorevole ea sua famiglia -osserva- questa mattina potevamo 'piangere il morto'".