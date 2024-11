Oasport.it - LIVE Ding Liren-Gukesh, Mondiale scacchi 2024 in DIRETTA: l’indiano impreciso, il cinese cerca il vantaggio

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABIANCO:; NERO:12:35 C’è Ca4 nell’aria per. Oppure Cc4. In ogni caso sono il Cavallo e l’Alfiere quelli pericolosi da parte del.12:34gioca 25. f3. Serve a dare all’Alfiere la casa f2 e inoltre controlla le case bianche , dal momento che sono in buona misura il grande problema della posizione del Bianco.12:32 Arriva il prevedibile cambio 24. Axc3 Cxc3. Da qui in avantideve stare davvero attento.12:30 Siamo al secondo vero momento di difficoltà per. E il primo, lunedì scorso, non l’ha gestito benissimo.12:27 Intantoè sotto i 45 minuti di tempo per la quarantesima, sta riflettendo da quasi 10. Comprensibilmente.12:26 Chiaramente dopo il cambio in c3 il Nero può andare a sostenere il pedone d3 con Af5, potendo a quel punto creare un attacco molto violento.