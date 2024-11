Lanazione.it - Le Gallerie d’Italia di Intesa Sanpaolo propongono per domenica 1° dicembre l’ingresso gratuito

Leggi su Lanazione.it

Arezzo, 30 novembre 2024 – Ledi Milano, Napoli, Torino e Vicenza diper1°2024, come ogni primadel mese,per tutti i visitatori. Sono aperte gratuitamente anche la Casa Museo dell’Antiquariato Ivan Bruschi ad Arezzo, parte del patrimonio artistico di, e la Galleria di Palazzo degli Alberti a Prato. Alledi Milano è aperta la nuova mostra Il genio di Milano. Crocevia delle arti dalla Fabbrica del Duomo al Novecento, realizzata sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica e in partnership con la Veneranda Biblioteca Ambrosiana, a cura di Marco Carminati, Fernando Mazzocca, Alessandro Morandotti e Paola Zatti. L’esposizione, dedicata alla città da sempre luogo di innovazione in ambito artistico, è organizzata in sezioni tematiche e cronologiche e presenta opere di artisti straordinari che hanno lasciato il loro segno nel capoluogo lombardo, tra cui Leonardo da Vinci, Giovanni Battista Tiepolo, Francesco Hayez, Giovanni Segantini e Lucio Fontana.