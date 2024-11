Sport.quotidiano.net - La squadra camaleonte. Quarta, Bove, Biro & Co.. Dai ruoli ai cambi tattici. Palladino fa l’alchimista

Mettere le mani su unache vola è spesso complicato e dannoso. Raffaelelo sa bene, conosce il calcio da troppi anni per non accorgersi che oggi a questaconviene inserire il pilota automatico. Merito del lavoro fatto da luglio in avanti, anche quando lo scetticismo era tangibile e c’era persino chi ne aveva chiesto l’esonero. Oggi il mondo del tecnico viola è completamenteato. Fermo restando il canovaccio di fondo, qualche esperimento ogni tanto gli piace farlo. Questione di esigenze e idee, perché con l’andare della stagione arriveranno anche le squalifiche, qualche altro infortunio (speriamo di no) eare può diventare dirimente per rimanere a galla. Da qui l’esperimento Martinezsul quale al Viola Park stanno lavorando da almeno un mese. Il Chino resta un difensore, la sua carriera la spenderà lì, ma all’occorrenza ha dimostrato di poterci giocare in mezzo al campo.