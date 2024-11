Gary Neville sa cosa farà Mikel Arteta dopo l’enfatica vittoria dell’Arsenal

Leggi su Justcalcio.com

Abbiamo tradotto per voi questo articolo:, esperto di Sky Sports. (Foto di Catherine Ivill/Getty Images)crede chepotrà permettersi il lusso di “rilassarsi” mentre guarda Liverpool e Manchester City scontrarsi domenicala sconfitta del West Ham da parte della sua squadra.Sabato i Gunners hanno fatto a pezzi il West Ham con quattro gol nei primi 36 minuti al London Stadium.La stellaha nel mirino il record di KDB e Thierry Henrylo straordinario primo tempo contro il West Ham!Il West Ham ha poi risposto con due gol veloci, solo per vedere Bukayo Saka trasformare un rigore per portarsi sul 5-2 a metà tempo, completando uno straordinario primo tempo di fluidità offensiva.Il risultato di sabato riporta i Gunners al secondo posto nella classifica della Premier League, sei punti dietro la capolista Liverpool in vista dell’incontro di domenica con i campioni in carica del Man City ad Anfield.