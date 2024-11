Lettera43.it - Estradata in Italia una latitante georgiana inserita nell’elenco dei 100 più pericolosi

È statainMaka Katibashvili,ricercata a livello internazionale per omicidio volontario e violazione della legge sulle armi. La donna, 43enne, è accusata di aver svolto il ruolo di basista in occasione dell’assassinio di Revaz Tchuradze, connazionale assassinato a Bari il 6 gennaio 2012, nell’ambito di uno scontro tra clan georgiani per il controllo di business legale.L’arrivo a Fiumicino della.Nel 2017 aveva cambiato identità e poi si era trasferita in TurchiaDopo essere fuggita dall’, Katibashvili aveva iniziato una lunga latitanza e nel 2017, grazie a un matrimonio fittizio con un connazionale, aveva cambiato cognome ottenendo un nuovo passaporto. Grazie a questa falsa identità, si era trasferita in Turchia, da dove inviava denaro verso la Georgia.