Detersivo per pavimenti nel serbatoio del WC | perché il nuovo trend che spopola è molto pericoloso

C’è unche è stato lanciato su TikTok e che in breve si è diffuso in tutta la rete: mettere delneldel wc. Questa pratica, però, rischia, come tante altre diffuse dai social, di rivelarsi pericolosa. Vediamograzie a un articolo del New York Post che ha letteralmente distrutto la teoria dietro quest’ultima novità della rete. Nei video postati dagli utenti, che in totale hanno accumulato 30 milioni di visualizzazioni, si vedono le persone versare delper pulire la casa – quasi sempre Fabuloso – neldel wc. Alcuni ci hanno messo direttamente dentro la bottiglia. Ma qual è lo scopo? E? Il prodotto scende quando si tira lo sciacquone, riempiendo la tazza di bolle e profumi. In tanti hanno apprezzato l’ideaeffettivamente rende il bagnoprofumato.