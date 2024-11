Ilrestodelcarlino.it - Bisogna iniziare a scuola e far appassionare i ragazzi

La voglia di tennis in città, sull’onda del numero uno Jannik Sinner e dei successi dell’Italia tennistica tutta, maschile e femminile, è partita dalle scuole grazie anche alla buona volontà di Giorgio Pavoni, Maestro di Tennis e titolare del Circolo dedicato all’indimenticato tennista e Maestro, Vittorio Roiati. "L’ultimo biennio, a seguito dei prestigiosi risultati dei tennisti e tenniste italiane, ha fatto registrare un vero proprio ‘boom’ di richieste per giocare – ha confermato Pavoni – I numeri sono importanti, ma il problema sono i campi da tennis. Il nostro posizionato all’esterno dellaCantalamessa a Campo Parignano è in fase di ristrutturazione post sisma, assieme a tutto il complesso scolastico, e siamo stati costretti a cercare nuove strutture. Adesso ci siamo trasferiti nei campi ex Migliarini grazie anche alla disponibilità di Francesco Castelli, presidente del Monticelli Calcio, che gestisce gli impianti, ma è una situazione precaria che dobbiamo in qualche modo risolvere.