Ilgiorno.it - Area B sconosciuta: 152 multe annullate

Gli antichi romani dicevano in latino: "Ignorantia legis non excusat", cioè "l’ignoranza della legge non discolpa". Ma non va sempre così quando si tratta di ricorsi al Giudice di Pace sul fronte delleal Codice della strada. Tra le delibere approvate giovedì dalla Giunta comunale, c’è un caso di questo genere seguito dall’Avvocatura di Palazzo Marino. Un cittadino ha chiesto l’annullamento di 153 verbali di contestazione elevati per ripetute violazioni a norme del Codice della Strada, riguardanti l’accesso con veicolo non autorizzato inB, la zona a traffico limitato ai confini della città. Il multato ha sostenuto che la circolazione inB è avvenuta "in buona fede, per ignoranza incolpevole della prescrizione", e in un breve arco temporale, ed è cessata immediatamente al ricevimento della notifica dei primi verbali.