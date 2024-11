361magazine.com - Al via la nuova edizione di “Pensa in grande”: i dettagli

Leggi su 361magazine.com

Prende il via la sestadi “in” da domenica 1° dicembre: tutti iDomenica 1° dicembre, alle 14.30, su Retequattro, al via la sestadi “in”, il progetto editoriale televisivo di Videonews.Saranno tre i nuovi appuntamenti con “in”, in ogni puntata verrà raccontata, attraverso una narrazione coinvolgente e positiva, la storia di grandi realtà imprenditoriali italiane. I nuovi protagonisti saranno: la famiglia Bauli; la famiglia Fileni e la famiglia Fossati.Tre storie raccontate in prima persona da chi ha saputo innovare per portare all’affermazione dei brand Made in Italy anche oltre i confini nazionali. L’Italia che funziona, vista attraverso le sue eccellenze e i suoi grandi personaggi con dei veri e propri docufilm in cui l’imprenditore è sì al centro della struttura narrativa ma è anche contornato da chi vive questa esperienza con lui, come famigliari, amici, collaboratori e dipendenti storici.