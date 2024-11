Universalmovies.it - 42TFF | I vincitori del Torino Film Festival 2024

Leggi su Universalmovies.it

Si è conclusa questa sera l’edizione numero 42 del: il Migliorè andato a Holy Rosita.La giuria della celebre kermesse torinese presieduta da Margaret Mazzantini ha scelto ilbelga di Wannes Destoop dal titolo Holy Rosita come Migliordell’edizione numero 42. A votare la pellicola, oltre che la presidente di giuria anche Milcho Manchevski (Macedonia), Anne Parillaud (Francia), Giovanni Spagnoletti (Italia) e Krzysztof Zanussi (Polonia).Il Premio speciale della Giuria IWONDERFULL è andato, invece, a Vena di Chiara Fleischacker; altri premi sono poi andati a L’Aiguille di Abdelhamid Bouchnack (Miglior Sceneggiatura), a Flora Ofelia Hofmann Lindahl, Christine Albeck Børge e Karen-Lise Mynster per Madame Ida ed a River Gallo in Ponyboi (Miglior Interpretazione).