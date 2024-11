Anticipazionitv.it - Uomini e Donne: Giulio Raselli commenta Alessio Pecorelli

, ex volto di, ha voluto dire la sua sulle recenti vicende che hanno coinvolto. Quest’ultimo, attuale tronista, sarebbe stato invitato a lasciare il programma a causa di gravi segnalazioni, anche se l’episodio non è ancora andato in onda su Canale 5. Con un post sui social,ha espresso un’opinione decisa, sottolineando l’importanza di rispettare le regole e il lavoro della redazione.: le parole disuQueste le parole scritte da: “Quando si è tronisti basta fare due cose: rispettare chi si fa un mazzo tanto (redazione) e non uscire la sera onde evitare situazioni scomode (foto, ragazze.). Se non sei in grado di attenerti a due regole, e ripeto due di numero, è giusto che tu non abbia la fortuna di stare lì seduto”.