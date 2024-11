Superguidatv.it - Un Posto al Sole anticipazioni, trame puntate dal 2 al 6 dicembre: tensione alle stelle tra Roberto e Filippo, Rossella se ne va

Cosa ci riserveranno i nuovi episodi inediti Unalin onda dal 2 al 6? I fans della soap partenopea sanno bene che ogni appuntamento su Rai Tre propone vicende cariche di, e anche nella prossima settimana non resteranno delusi. Le vicende settimanali saranno incentrate sulle tensioni trae il figlio, e su, pronta a lasciare Napoli.settimanali UPAS: cresce latraLatraFerri e il figliosarànelle prossimeUnal. Mentre il ragazzo non riuscirà a perdonare il padre per aver dato ampia visibilità alla famiglia Gagliotti all’interno della radio, l’imprenditore sembrerà non essere disa fare un passo indietro.intanto sarà impegnato a portare avanti un indagine, insieme a Michele, per far luce sugli affari poco chiari del clan Gagliotti: nelle loro attività i due troveranno molti punti oscuri che andrebbero chiariti.