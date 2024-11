Gaeta.it - Trasporto pubblico a Napoli: sciopero generale e modifiche ai servizi

Facebook WhatsAppTwitter Ildista affrontando significativi cambiamenti a causa delloindetto da Cgil e Uil. La chiusura di alcune linee e la riduzione deidi bus e tram hanno reso la situazione complessa per chi utilizza quotidianamente questi mezzi. Sebbene le Funicolari di Mergellina e Montesanto stiano operando regolarmente, gli utenti devono affrontare disagi e incertezze nella mobilità cittadina.Chiusura delle linee e impatti sulle funicolariAttualmente, le linee 1 e 6 della metropolitana sono ferme, con la Funicolare centrale chiusa al. Questa interruzione colpisce diversi utenti che si avvalgono di queste linee per i loro spostamenti quotidiani, causando ritardi e complicazioni nei collegamenti. La Funicolare centrale, che collega varie aree della città, è cruciale per molti pendolari e studenti.