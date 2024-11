Oasport.it - Tennis, la WTA ripercorre il 2024 di Errani e Paolini con un video celebrativo

Il fantasticodi Sarae Jasmineviene ripercorso dalla WTA con undella stagione che ha portato le azzurre dapprima all’oro olimpico e poi a vincere la Billie Jean King Cup, con tanto di qualificazione alle Finals.Oltre alle due grandi vittorie citate, in stagione sono arrivati sul circuito WTA i successi di Roma, Linz e Pechino, con la finale al Roland Garros. Nell’intervistarilasciata alla WTA, Sarae Jasminesottolineano come la loro amicizia anche al di fuori del campo di gioco sia parte fondamentale dell’ascesa in doppio.Per quanto concerne il ranking di doppio, Sarachiuderà la stagione all’ottavo posto della classifica mondiale (un anno fa era 129ma), mentre Jasminesarà decima (era 98ma a fine 2023), oltre a finire l’anno al quarto posto della graduatoria di singolare.