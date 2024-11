Thesocialpost.it - Parma, faceva la “cresta” sugli incassi del supermercato: ha rubato 11mila euro

Una cassiera diè stata denunciata dai Carabinieri per aver sottratto oltre 11.000daglideldove lavorava. La donna, una 30enne italiana, è accusata di appropriazione indebita, dopo che le indagini hanno fatto emergere un sistema di frode semplice ma efficace.Leggi anche: Escursionista 20enne scomparso da 50 giorni, sopravvive nei boschi a -20 gradi: ora ricoverato per congelamentoLe investigazioni sono scattate in seguito alla denuncia del titolare del punto vendita, insospettito dalle segnalazioni di alcuni clienti che avevano notato discrepanze negli scontrini rispetto alla merce acquistata. Questi sospetti si sono poi concretizzati quando il proprietario ha rilevato un calo nei profitti e ha ipotizzato che qualcuno stesse sottraendo denaro.Secondo quanto accertato, la cassiera avrebbe sfruttato un metodo ingegnoso: con i clienti che pagavano in contanti per articoli di basso valore, emetteva scontrini con importi minimi senza registrare l’acquisto effettivo.