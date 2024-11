Metropolitanmagazine.it - Nicola Pietrangeli, chi era l’ex moglie Susanna Artero: “Le ho messo le corna che è diverso dall’averla tradita”

Leggi su Metropolitanmagazine.it

ha avuto una serie di relazioni note al pubblico, è stato sposato con l’indossatrice, con la quale ha avuto tre figli: Marco, Giorgio e Filippo. Dopo la loro separazione, ha avuto una relazione con la nota conduttrice televisiva Licia ColòOriginaria di Roma (non è dato sapere quale sia la sua data di nascita),ha lavorato come indossatrice, ma non sono note ulteriori informazioni sulla sua carriera, sui suoi studi o sulla sua famiglia.: la vita privataè stata sposata per 15 anni contennista, e insieme a lui ha avuto i suoi tre figli: Marco, Filippo e Giorgio. Lo stesso ex tennista ha confessato che la sua storia con lasarebbe finita a causa dei suoi tradimenti, e ha raccontato a La Repubblica: “Era bellissima.