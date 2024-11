Milan-Empoli Fonseca | Stiamo lavorando sulla fase difensiva

Leggi su Sportface.it

“La gara contro l’di domani sarà molto difficile: loro sono molto aggressivi in. Non prendono molti gol: sono la quarta miglior difesa del campionato in questo momento. Sarà una sfida difficile”. Così, in conferenza stampa Paulo, alla vigilia del match di campionato traeda San Siro. “I punti di distacco dalla vetta della classifica? Mi piacerebbe di certo avere più punti all’attivo ma vado avanti con positività”, ha detto ancora il tecnico portoghese.si è dilungato specialmentequestione: “Equilibrio è la parola chiave.in tal senso. Abbiamo vinto in Champions ed è stato importante. Ma ci sono state cose, a livello difensivo, sulle quali non posso chiudere gli occhi e delle quali abbiamo già parlato con il gruppo”.