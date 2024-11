Bergamonews.it - Mercatini di Natale, tradizione salva a Castione e a Bergamo cambiano il volto al centro

Leggi su Bergamonews.it

Da Piazzale Alpini alcittà, fino adella Presolana: c’è lo zampino di Confesercentiin tre degli appuntamenti natalizi di piazza più apprezzati della Provincia di, capaci ormai di rientrare a pieno titolo sotto la voce “tradizioni”.Eventi che sono stati, a modo loro, anche protagonisti di prima fascia in processi di cambiamento che hanno coinle rispettive zone, con il villaggio didi Piazzale Alpini che rappresenta sicuramente il caso più emblematico.La prima edizione, una ventina di anni fa, era stata un tentativo coraggioso di riqualificare una zona degradata della città semplicemente organizzando al suo interno un evento dal richiamo popolare: a mente fredda, il contesto che faceva da cornice a quelle casette diera tutt’altro che invitante e benché la risposta del pubblico non fu poi così negativa, fu subito chiaro a tutti gli attori in campo che l’esperienza sarebbe potuta decollare solo con una profonda rivisitazione di quello spazio.