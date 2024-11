Formiche.net - L’opinione pubblica (che cambia) e le ragioni che portano al nucleare

Secondo una recente indagine di Swg, sempre più cittadini percepiscono ilcome un’opportunità per la transizione e per l’indipendenza energetica del Paese.Non è poco visto che l’addio alle centrali fu imposto al governo, correva l’anno 1986, proprio da un referendum. Nel dettaglio, un cittadino su due voterebbe per un ritorno ale questo nonostante solo un cittadino su dieci conosca le tecnologie più evolute attualmente allo studio, a partire dagli Small modular reactors, considerati tra i più promettenti per le potenziali efficienze sui costi e l’elevata sicurezza. Insomma, oltre il 51% degli italiani sarebbero pronti a votare a favore della costruzione di centrali nucleari di nuova generazione nel caso di fosse un referendum consultivo.Riguardo la collocazione di nuove centrali, sempre secondo Swg, il 30% preferirebbe che fossero costruite nei siti che ospitavano le vecchie centrali, mentre il 43% vorrebbe che fossero edificate in nuovi siti definiti idonei dalle autorità, mentre il 71% degli italiani ritiene che la realizzazione di un’opera autorizzata secondo tutti i criteri di sicurezza definiti dallo Stato, sia essa una nuova centraleo un deposito di stoccaggio di prodotti radioattivi, non può essere fermata da movimenti di protesta minoritari.