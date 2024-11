Lanazione.it - L’immunoterapia sfida i tumori: “Sul cancro al polmone risultati migliori della sola chemio”

Siena, 29 novembre 2024 – Da molti,viene definita una vera e propria rivoluzione nella lotta contro il. Ne parliamo con il professor Michele Maio, direttore del Centro di Immuno-Oncologia dell’Azienda ospedaliero-universitaria senese, uno dei massimi protagonisti del settore a livello internazionale. Professor Maio, cos’è intantooncologica e in cosa si differenzia dai trattamenti tradizionali cometerapia e radioterapia? “è diventata la quarta strategia per trattare il, affiancandosi a chirurgia, radioterapia eterapia. Si tratta di una disciplina dell’oncologia medica che utilizza farmaci per potenziare l’attività immunitaria del paziente oncologico. Questi farmaci, somministrati per via endovenosa (e, più recentemente, in sperimentazione sotto forma di iniezioni sottocutanee), non agiscono direttamente sul tumore, come avviene con laterapia, ma attivano il sistema immunitario”.