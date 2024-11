Ilfattoquotidiano.it - Le offerte del Black Friday sui robot per la pulizia della casa

Sempre più presenti nelle abitazioni e con sempre più funzionalità, iper lasono tra i protagonisti del, con una varietà di marchi e prodotti che puntano a soddisfare le esigenze sia in termini diche di prezzo di varie fasce di acquirenti. Abbiamo selezionato per voi alcune dellepiù interessanti per questa categoria, includendo prodotti che abbiamo provato o visto in azione.aspira e lavapavimenti tra i 200 ed i 300 euroTra le opzioni più interessanti in questa fascia di prezzo troviamo l’Eureka E10S, unaspira e lavapavimenti con una potenza di aspirazione di 4000Pa ed un interessante sistema per lo svuotamentopolvere. Invece di utilizzare come tanti altrii tipici sacchetti da aspirapolvere, la base del dispositivo di Eureka presenta un sistema simile ad un aspirapolvere ciclonico che permette di raccogliere nell’apposita vaschetta i residui di fino a 45giorni, che potrà essere svuotata proprio come gli altri sistemi ciclonici.