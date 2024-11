Thesocialpost.it - “Io lasciata sola”. Angela Carini sbotta, ma la risposta è durissima: “Che figuraccia”

Leggi su Thesocialpost.it

Controversie nel mondo del pugilato italiano., che si è ritirata durante il match con Imane Khelif a Parigi dopo pochi attimi, ha parlato dell’evento: “Non voglio giudicare nessuno, ma sarebbe opportuno che anche lei non si mettesse a giudicare me”. L’atleta algerina, poi medaglia d’oro, è stata al centro di critiche nei giorni antecedenti l’incontro per le insinuazioni riguardanti presunti livelli di testosterone anomali e la presenza di cromosomi XY (maschili), accuse successivamente smentite.Leggi anche:Georgia, scontri tra polizia e manifestanti pro-UeRecentemente, Khelif aveva concesso un’intervista in cui affermava di non nutrire rancore verso, bensì verso coloro che l’hanno pressata politicamene: “Sono emerse molte informazioni false su di me, anche in alcuni programmi televisivi che cercavano di tirare le somme sulla mia persona, coinvolgendo anche Imane,” ha raccontatoa Repubblica.