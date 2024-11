Bergamonews.it - Inondazione di Ardesio, il gip ordina nuove indagini dopo la richiesta di archiviazione del pm

. Il giudice per lepreliminari Stefano Storto ha disposto un supplemento d’indagine sull’didel 5 aprile 2023, quando 15 mila metri cubi di acqua, fango e pietre invasero il paese dell’alta Valle Seriana. Come riporta l’edizione bergamasca del Corriere della Sera, il giudice ha rimesso gli atti al pubblico ministero Letizia Ruggeri, che aveva chiesto l’del fascicolo, aperto a carico di ignoti, indicando di nominare un consulente: l’ingegnere Luigi Fiumana.Quel giorno non erano ancora le 7 del mattino quando cedette il muro del canale di adduzione che alimenta la centrale idroelettrica di Ludrigno. Secondo il pm Ruggeri, “lesvolte tramite l’acquisizione e l’analisi della documentazione fornita dall’ufficio tecnico del Comune die dalla direzione di Green Power, proprietaria dell’opera idraulica, non hanno consentito di attribuire responsabilità ad alcuno per l’accadimento”.