Linkiesta.it - Il desolante e costoso fallimento del centro per migranti di Gjadër, in Albania

Ilpernella località albanese diè una via di mezzo tra un cantiere in costruzione e una struttura abbandonata. Nuovo e decadente allo stesso tempo. In accoppiata con quella di Shengjin, una città sulla costa adriatica dove è stato realizzato un hotspot per lo sbarco e l’identificazione dei, la struttura di, venti chilometri nell’entroterra, è stata pensata per ospitare undi prima accoglienza per chi fa richiesta d’asilo, con ottocentottanta posti, e undi permanenza e rimpatrio (Cpr) da centoquarantaquattro posti. Tutte e tre al momento contano zero inquilini. L’11 ottobre il governo italiano aveva annunciato l’apertura dei centri e la loro operatività. Eppure oggi ac’è ancora molto da fare. O forse, almeno per il momento, non c’è quasi nulla da fare.