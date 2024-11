Lopinionista.it - I luoghi dell’anima di Anna Notarantonio, quando il paesaggio perde i confini con la realtà ed entra nell’immaginario dell’Espressionismo

La contemplazione della natura e di tutto ciò che circonda l’essere umano nella sua quotidianità esercita da sempre un fascino speciale negli artisti, in virtù della loro sensibilità e della capacità di porsi in posizione di ascolto di quelle energie che appartengono all’esterno e che inevitabilmente si manifestano, seppur non in maniera evidente e tangibile; il percorso di approfondimento verso la connessione che esiste tra l’uomo e l’ambiente che lo ospita genera un tipo di riflessione che presuppone la tendenza arsi dentro i paesaggi, lasciando vagare lo sguardo che cattura e poi reinterpreta il visibile secondo lo stile pittorico scelto da ogni singolo autore.La protagonista di oggi oltrepassa laosservabile con gli occhi per dare una versione lirica, poetica e fortemente emozionale di panorami che appartengono a nessun luogo come a qualunque, perché si fondono con le corde interiori legate al sogno, all’immaginario, alle sensazioni.