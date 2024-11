Secoloditalia.it - GnomoGelato – Milano

Via Francesco Cherubini,3 – 20145Tel. 02/4818134Sito Internet: www.lo.itTipologia: gelateriaPrezzi: coni e coppette 3/5€, gelato 29€/kg, panna 0,50€Chiusura: maiOFFERTASi conferma un buon indirizzo questa gelateria artigianale situata a metà strada tra le fermate Pagano e Wagner della metro M1. Alla base di tutti i prodotti realizzati, che non sono solo il gelato ma anche semifreddi, biscotti, cioccolatini, granite, c’è un’attenta cura nella selezione delle materie prime che provengono da piccoli artigiani e una buona lavorazione per far sì che il gelato abbia la giusta palatabilità e dolcezza. Per la nostra pausa golosa di quest’anno abbiamo assaggiato un suadente cioccolato fondente 85% monorigine Ecuador fatto senza latte, un pistacchio salato davvero squisito e un sorbetto melone, arancia e zenzero in cui avremmo preferito una maggiore presenza della spezie che non si percepiva affatto e che avrebbe bilanciato meglio la dolcezza del melone.