Tvplay.it - Fuori Lautaro Martinez, decisione pazzesca: stupore in casa Inter

Leggi su Tvplay.it

è praticamente escluso e questaha lasciato tutti perplessi in, sia addetti ai lavori che tifosiIl centravanti argentino non sta attraversando una stagione brillantissima, iniziata in ritardo per le fatiche della Coppa America vinta con l’Argentina. Nonostante la sua grande utilità per i compagni, non è più il bomber della squadra.in(TvPlay – ANSA) Lo scudetto della stella ha portato il suo marchio in tutto e per tutto.era il capitano dell’che ha vinto il campionato lo scorso anno e anche il capocannoniere della Serie A, con 24 reti. Una stagione meravigliosa, che si è conclusa con la vittoria della Coppa America con l’Argentina. Dopo aver vinto il Mondiale al fianco di Messi, negli Stati Unitisi è tolto la soddisfazione di decidere la finale con la Colombia, con un gol nei tempi supplementari.